Fiorentina, Lazio, Napoli, Roma, Milan e Atalanta: sono, nell'ordine, sei delle nove squadre incontrate fin qui in campionato dal Genoa. Ossia l'intero plotone delle formazioni che rappresentano quest'anno il calcio italiano nelle coppe europee, con la sola eccezione dell'Inter.. Tanto che, estremizzando un po' troppo il concetto, c'è addirittura chi sostiene che il campionato dei rossoblù inizierà soltanto venerdì, quando a Marassi arriverà la Salernitana. Una lettura forse eccessiva ma che rende l'idea di quello che è stato il cammino del Grifone nei primi due mesi di stagione rispetto a ciò che sarà nelle prossime settimane.. Tutte squadre in linea teorica candidate a giocarsi un posto in zona salvezza o quantomeno a stazionare nel limbo del centro classifica. Di certoEppure andando ad analizzarefin qui ottenuti dalla banda di Gilardino si nota comeal netto delle estemporanee sorprese di inizio campionato. Alle sconfitte maturate in Zona Cesarini a Lecce e nella Torino granata ha infatti fatto da parziale contraltare solamente il punticino rimediato a Udine, in una gara ancora una volta condizionato da uno sfortunato finale. E anche le prestazioni offerte in tali occasioni hanno lasciato spesso a desiderare.Ciò che Gilardino e tutti i tifosi rossoblù si augurano è che questo dato sia un puro caso statistico, frutto di un campione di risultati troppo esiguo per assumere valore concreto, e non l'esito di una mentalità che induce a giocare senza pensieri contro le grandi, quando i punti persi oggettivamente pesano molto meno. La riprova è ad ogni modo a portata di mano e per conoscere la verità basterà semplicemente attendere qualche settimana. E allora forse è vero che i