La sfortunata defezione di Christian Kouamé fa sorgere diversi interrogativi in casa Genoa e non solo dal punto di vista tattico. Se è vero, come sembra, che il giovane ivoriano fosse già stato promesso prima dell'infortunio al Crystal Palace per una cifra considerevole, al tifoso del Grifo scottato dalle esperienze degli anni passati, viene spontaneo domandarsi quale sarà adesso la cessione eccellente che regalerà un minimo di ossigeno alle sempre bulimiche casse rossoblù.



Nonostante una posizione di classifica spaventosa difficilmente il copione del mercato di gennaio, soprattutto in uscita, sarà differente da quello delle ultime stagioni. L'elenco dei possibili partenti non è in fondo poi così lungo. Molti giocatori hanno fin qui reso al di sotto delle aspettative, abbattendo oltre alla propria media voto anche il proprio appeal sul mercato. Altri hanno un'età che li rende praticamente incedibili se non a prezzo di saldo. Altri ancora, vedi Romero e Radu, sono già stati venduti. Resta un pugno di giocatori, esclusi per un motivo o un altro dalle liste succitate.



Ragionando in termini puramente economici e non tecnici Schone, ad esempio, è il classico regista che farebbe comodo a molti e permetterebbe di realizzare una plusvalenza non certo esagerata ma comunque utile, anche se la sua carta d'identità e un inizio di campionato non certo esaltante potrebbero frenare diversi acquirenti. Qualche interesse in più potrebbe viceversa destarlo Paolo Ghiglione, una delle sorprese di questo avvio di stagione. Il laterale lombardo è ancora piuttosto giovane e ricopre un ruolo in cui c'è da tempo carenza di interpreti in Italia. Attenzione poi a Kevin Agudelo. In appena 4 partite il giovane centrocampista colombiano è stato in grado di attirare su di sé gli interessi di molti club. Dovesse proseguire su questa strada anche nel prossimo mese un assalto nei suoi confronti sarebbe più che probabile.



Insomma più che il se il tifoso genoano attende di capire il chi sarà il sacrificato di gennaio sull'altare del bilancio.