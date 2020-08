cantava qualche anno fa Lucio Dalla. Che non era tifoso del Genoa ma che, a quanto pare, avrebbe potuto tranquillamente esserlo.Già, perché certe cose che in altre piazze apparirebbero assurde qui assumono invece i contorni della routine. Viceversa ciò che dovrebbe essere scontato non lo è mai. Comeamato dalla piazza e dai giocatori ed in grado di salvare una squadra che a metà stagione sembrava spacciata.Nonostante una media-punti da zona sinistra della classifica, nonostante l'aver rivalutato calciatori che sembravano essere venuti in Riviera in vacanza, nonostante non aver mai detto mezza parola o fatto mezzo gesto contro la dirigenza (almeno pubblicamente),Una scelta che se davvero verrà confermata dovrà essere necessariamente spiegata a chi, e sono tanti, se ne chiede i motivi.Perché pur cercandola una motivazione logica all'esonero di Nicola non la si trova. Anche inE così presto accoglieremo il quarto tecnico in dieci mesi, una buona dozzina di nuovi giocatori e una dirigenza in larga parte stravolta. L'ennesimo ribaltone d'altronde è già iniziato con l'arrivo del quarto direttore sportivo differente in poco più di un anno. Il primo tassello della nuova corrente rossoblù. Una corrente che trascinerà con sé tecnici, manager e calciatori, stravolgendo ancora una volta il profilo di un club in cui essere normale è davvero un'impresa eccezionale.