Ad uno che da sempre ama il rischio e che ha costruito la propria fortuna facendo divertire generazioni di bambini, il gioco non può che piacere. Anche quando questo diventa pericoloso. D'altra parte se ti chiamano Joker è perché evidentemente una certa confidenza con l'azzardo devi pur averla. E di scommesse Enrico Preziosi, anche e soprattutto nel mondo del calcio, ne ha sempre fatte parecchie. Molte le ha azzeccate, rivelandosi addirittura geniali, ma non sempre le sue puntate sono andate a buon fine. A volte i tonfi sono stati fragorosi almeno quanto i colpi andati a segno. Ma i tanti assi presenti nel mazzo del Joker gli hanno comunque consentito di restare sempre seduto al suo tavolo da gioco preferito.



Ora Preziosi prova un nuovo colpo a sorpresa, affidando il suo Genoa a Thiago Motta, un allenatore dal grande passato come calciatore ma pressoché privo di curriculum tecnico. Un azzardo in piena regola ed in classico stile preziosiano, il quale evidentemente deluso dai saggi scritturati negli ultimi tempi (Prandelli e Andreazzoli) prova adesso a rianimare una squadra cupa ed ingrigita affidandosi all'entusiasmo e alla freschezza di un giovane allenatore e al suo 4-3-3 totalmente estraneo alla storia recente del Grifone e alla rosa a disposizione.



In quale categoria rientrerà questo nuovo azzardo saranno come sempre il tempo ed il campo a stabilirlo. Se Preziosi avrà giocato l'ennesima fiche sul numero vincente sarà legittimo e sacrosanto tributargli i giusti meriti. In caso contrario però sarebbe ora che il diretto interessato, per una volta, recitasse un sentito e sincero mea culpa. Perché se in questa squadra da anni falliscono gli esperti, i giovani e pure i medi forse la responsabilità non è di chi si siede in panchina...