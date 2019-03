E adesso tutti, o quasi, pronti a sparare addosso a Cesare Prandelli.



All'indomani del secondo deludente 0-0 consecutivo del Genoa, al centro del mirino rossoblù finisce il tecnico bresciano, reo secondo la critica di non essere riuscito a fare neppure un gol al cospetto delle ultime due della classe in 180 minuti di gioco. Critiche, è bene dirlo subito, effettivamente più che giustificate, soprattutto se espresse dopo aver visto le imbarazzanti prove offerte con veneti e ciociari dal Grifone.



Quanto visto ieri a Marassi è sembrata infatti la ripetizione di quanto già ammirato (si fa per dire) al Bentegodi domenica scorsa. Con due aggravanti: il fatto di giocare in casa e di farlo per oltre un'ora in superiorità numerica. Due componenti che tuttavia non sono bastate per scardinare una difesa frusinate apparsa tutt'altro che imperforabile. Stare qui, adesso, a sentenziare su chi e quando poteva giocare, su dove o come impiegare questo o quell'altro elemento, appare un esercizio inutile ed ingeneroso nei confronti di chi queste scelte non solo è tenuto a prenderle per professione ma di certo ha più competenza di tanti di coloro che parlano a sproposito per farlo.



Detto questo, ritengo che come è giusto che un tecnico si prenda i meriti quando le cose vanno bene è altrettanto doveroso fargli i necessari appunti quando non tutto gira per il verso giusto. Nel caso di Prandelli tuttavia ci sono non poche attenuanti da tenere in considerazione. A cominciare da una squadra smontata e rimontata senza una logica apparente nel giro di poche settimane. La seconda circostanza che gioca a favore dell'ex CT è stata chiaramente evidenziata dal diretto interessato nella conferenza stampa del post gara: a questo Genoa mancano qualità ed alternative. Un dato di fatto inoppugnabile sul quale purtroppo non si potrà far nulla prima della prossima estate. E in questa situazione credo che anche Mago Merlino farebbe fatica a trasformare l'ottone in oro.



Ma guardando una classifica che nonostante tutto, giornata dopo giornata, si fa sempre meno pericolosa , anche e soprattutto per i demeriti altrui , a qualcuno forse tutto questo forse non importa. Ciò che interessa è mantenere la barca sopra la linea di galleggiamento...