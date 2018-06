L'addio di Mattia Perin, oltre a privare il Genoa del suo capitano e di uno degli uomini simbolo del Grifone dentro e fuori lo spogliatoio, sembra aver dato il via ad una vera e propria rivoluzione nel reparto più arretrato del collettivo rossoblù.

Davide Ballardini potrebbe infatti ritrovarsi tra qualche settimana con una batteria di portieri totalmente rinnovata rispetto a quella avuta a disposizione fino ad un mese fa. Oltre a colui che è stato nelle ultime sei stagioni il guardiano dei pali di Marassi anche coloro che gli hanno coperto le spalle dall'estate 2017 ad oggi potrebbero presto salutate Pegli, costringendo la dirigenza ligure a stravolgere completamente il reparto.

Se trovare un sostituto di Perin è stata un'operazione tutto sommato rapida, con l'arrivo di Federico Marchetti ormai definito ma che potrà essere ufficializzato solo dopo il 1 luglio quando si sarà formalmente svincolato dalla Lazio, più difficile sembra capire a chi sarà affidato il ruolo di dodicesimo e ventiduesimo. Sia Eugenio Lamanna che Lukas Zima sembrano avere seriamente intenzione di cercare altre strade.

Il 29enne lombardo è rimasto particolarmente deluso dalla scarsa fiducia riposta in lui dalla società. Dopo quattro stagioni a fare da vice a Perin, spesso sostituendolo tra alti e bassi per lunghi periodi, Lamanna si aspettava di raccoglierne il testimone, guadagnandosi quei galloni da titolare a lungo inseguiti. Invece lo sbarco a Genova di Marchetti gli ha fatto chiaramente capire come se vorrà restare a Pegli potrà farlo solo continuando a essere la prima alternativa al titolare. Ma giunto nel pieno della maturazione sportiva l'ex Bari cova la legittima ambizione di essere finalmente protagonista in Serie A. Al suo posto il Grifone sembra voler puntare sul 21enne romeno Ionat Radu, uno dei giocatori inseriti nel maxi-scambio di cui da giorni si sta discutendo con l'Inter. Ma occhio anche al giovane sloveno Rog Vodisek, indicato in patria come il nuovo Handanovic che Perinetti e soci hanno prelevato nelle scorse settimane a parametro zero strappandolo ad una folta concorrenza. In caso di arrivo di Radu, tuttavia, è probabile che Vodisek possa essere mandato a farsi le ossa in qualche altra piazza, magari in Serie B.

Anche per Zima l'avventura rossoblù sembra ormai ai titoli di coda. Il portiere ceko, prelevato dal Genoa quando non era ancora maggiorenne, nonostante le grandi referenze portate con sé al momento del suo arrivo, dal 2011 ad oggi non ha mai trovato spazio in prima squadra e ora che il suo contratto è in scadenza non pare avere alcuna intenzione di rinnovarlo. A sostituirlo potrebbe essere promosso il talento classe 2001 Antonio Russo, che in molti già indicano come il nuovo Perin. Un modo per chiudere il cerchio e ripartire da capo.