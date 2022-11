In Umbria per la svolta.Il Genoa, reduce dalla mini-striscia negativa di due pareggi e una sconfitta che gli è costata la vetta della classifica, si prepara alla trasferta di domenica in casa del Perugia con l'intenzione diIl precedente successo dei rossoblù risale infatti allo scorso 22 ottobre, quando Coda e compagni espugnarono in rimonta il Liberati di Terni, agguantando per la prima e fin qui unica volta in stagione la leadership del torneo cadetto.facendosi fermare sul pareggio a Marassi prima dal Brescia e poi dal Como e incassando nel mezzo a Reggio Calabria la seconda sconfitta stagionale. Un trend negativo che ha permesso al Frosinone di scapparsene in solitaria e alla Reggina di scavalcare il Genoa relegandolo al terzo posto in graduatoria.Domenica al Curi i liguri hanno però l'occasione per riprendere il cammino lungo quella retta via che avevano intrapreso nel primo mese d'autunno. Per farlo, che comincia a sentire la pressione di una piazza sempre meno fiduciosa nei suoi confronti, sembra aver approfittato della sosta per le nazionali perTra le possibili novità che il tecnico tedesco potrebbe varare nella sfida tra grifoni c'è ancheUn intervento auspicabile che permetterebbe al capocannoniere in carica della Serie B di sfruttare maggiormente il proprio potenziale, provando a fare finalmente volare il Genoa.Più che alla squadra, tuttavia, l'impressione generale è che. In caso di ulteriore passo falso, infatti, l'avventura italiana dell'ex poliziotto di Stoccarda si avvicinerebbe pericolosamente al capolinea.