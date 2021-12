Si può essere felici dopo uno 0-0 in casa arrivato senza aver fatto neppure un tiro in porta e aver superato a stento la metà campo avversaria? Ovviamente sì, se la squadra che lo ottiene è il Genoa attuale e se l'avversario che ha di fronte è l'Atalanta schiacciasassi dell'ex idolo Gasperini.Il punto ottenuto ieri sera contro i bergamaschi chiude finalmente un girone d'andata il cui termine è stato a lungo invocato e agognato dai. Nel frattempo però ci si gode, nei limiti del possibile, l'ottimo pareggio strappato ieri sera alla Dea. Un pareggio che sa di speranza e di punto di ripartenza, sul quale costruire una salvezza che ad oggi appare ancora molto lontana. Anche alla luce della gara di ieri sera, tutto fuorché trascendentale. Ancora una volta Criscito e compagni sono apparsi incapaci di far male ai rivali, facendo trascorrere l'ennesima serata di relax al portiere giunto in visita al Ferraris.Ma se, la variazione che non ti aspetti è arrivata sotto altre forme. A muovere la classifica rossoblù (oltre alla complice impalpabilità atalantina) sono statidei genoani. Praticamente, soprattutto nel derby e contro la Lazio. È bastata una gara un po' più attenta e la volontà di metterci sempre la gamba ai ragazzi di Andriy Shevchenko per interrompere un'emorragia di risultati che sembrava inarrestabile. EPer una notte il Genoa è tornato a lottare, in ossequio a quello spirito indomito che da sempre invocano i suoi tifosi e che gli stessi hanno riconosciuto dopo il triplice fischio. Una squadra conscia dei propri limiti, che sono tanti ed evidenti, ma non per questo rassegnata a stendere tappeti rossi all'avversario. Perché in fondo le salvezze si raggiungono anche così. Un passo dopo l'altro. Con sudore e un pizzico di buona sorte.