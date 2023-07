Il presidente Zangrillo lo ha definito un sogno che si concretizza. I tifosi, con il loro entusiasmo, lo considerano già il loro nuovo re. Altri, invece, si dimostrano più scettici, profetizzando per lui più ombre che luci. A stabilire la verità, come sempre, sarà il campo. Ciò che è certo è che da qualunque lato lo si guardi, come ritengono in molti,Probabilmente la migliore di tutta l'attuale campagna acquisti di Serie A.In un'estate in cui gli unici a spendere senza prima incassare sono esclusivamente arabi e inglesi (i cui conti corrente peraltro spesso coincidono), il fatto che una neopromossa allarghi i cordoni della propria borsa per garantirsi il centravanti della nazionale italiana non è esattamente una cosa scontata.L'acquisto che riporta il Genoa sulle prime pagine dei giornali. Mentre le altre società di A, comprese le più nobili e ricche, studiano formule magiche per provare ad accontentare tecnici e tifosi,. Per intero. Senza compromessi. Senza postille giuridiche. Senza asterischi legali.E' volato a Buenos Aires e si è preso il ragazzo.Se El Chapita (o come preferisce lui, semplicemente Mateo) diverrà un crack o un flop lo scopriremo solo vivendo. Ma questo in fondo è un aspetto che riguarda qualsiasi operazione di mercato.D'altronde il Genoa aveva la necessità di dotarsi di un nuovo centravanti e credere di poterne acquistare a titolo definitivo uno giovane, richiesto e promettente per meno di 15 milioni, cifra che, euro più euro meno, verrà versata al Boca, era francamente da folli. Per riferimenti citofonare a casa Preziosi e chiedere dei vari Favilli o Pinamonti, tanto per non fare nomi.D'altronde c'è stato un unico giocatore in grado di vincere le partite da solo. E purtroppo per tutti in comune con Mateo aveva solo la nazione di nascita. Di ciò però sembrano esserne coscienti tutti: allenatore, tifosi e soprattutto società. Ora toccherà proprio ad essa dare continuità al proprio lavoro, affiancando al re una corte degna del suo regno.