La teoria dei soliti complottisti che vedono ombre anche in pieno buio e che oggi esultano per la retrocessione del Grifone considerandolo un atto di giustizia sportiva.- Oggi per costoro. Giudice giusto ed imparziale, in grado di sanare qualsiasi porcheria, vera o presunta, grazie al quale al posto dei rossoblù in A restano squadre che la categoria l'hanno semplicemente meritata di più. Squadre dal gioco spumeggiante e dalla moralità immacolata. Altro che Genoa. Come l'Empoli, ad esempio, che negli ultimi sei mesi ha vinto una sola partita (peraltro proprio a Napoli e in doppia rimonta, ma guarda un po'!). O come la Salernitana, che dopo aver passeggiato sul campo per tre quarti di campionato all'improvviso ha cominciato a correre come fosse il City di Guardiola. Senza considerare il fatto che a mezz'ora dallo scoccare del 2022 la società sembrava destinata a sparire dal calcio professionistico. Ma- E allora è giusto cosBeninteso,Tanti, troppi errori sono stati commessi nel corso di un'annata sciagurata, iniziata male e conclusa peggio. Che l'aria che tirava sopra Pegli non fosse la più salubre lo aveva del resto già intuito Davide Ballardini dopo il primo triplice fischio del campionato, lanciando un allarme inascoltato al termine del poker incassato ad agosto in casa dell'Inter. Da allora però le cose anziché migliorare sono se possibile andate sempre peggio, aggravate da un. In tutto questoProbabilmente c'erano modi e tempi migliori per procedere alla storica svolta che ha portato all'inizio dell'era americana. Ma è andata così e piangersi addosso guardandosi indietro non serve a nulla, se non a cercare di non ripetere gli errori in futuro.A patto di calarsi subito, non tra due mesi ma già da oggi, nella nuova realtà. Magari anche con un pizzico di ruffianeria in più.