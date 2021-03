Il freno a mano del Genoa resta alzato. Dopo aver corso a rotto di collo per quasi due mesi, da oltre uno il Grifone ha rallentato sensibilmente il proprio incedere. Lo ha fatto in classifica, racimolando appena 4 punti in sei partite, ma anche in campo, dove la squadra spumeggiante di qualche tempo fa la si intravede solo a sprazzi.



Anche contro l’Udinese i rossoblù non sono riusciti ad interrompere quell’astinenza da tre punti che dura ormai da inizio febbraio. Ci hanno provato, hanno rischiato di capitolare e alla fine hanno sfiorato anche il colpaccio, al cospetto di una delle formazioni più in palla del momento. Il pareggio tuttavia, a differenza di quanto avvenuto contro Torino, Sampdoria e anche Verona, è questa volta il risultato più equo per quanto mostrato da due squadre che non hanno risparmiato calcoli, soprattutto nella ripresa. Ciò non toglie che un pizzico di rammarico ci sia per aver dovuto rimandare ancora l’appuntamento con una vittoria che appariva comunque alla portata.



I pericoli, più che dalla classifica, per il momento potrebbero arrivare dalla testa degli stessi rossoblù. Perché esattamente come vincere aiuta a vincere, non farlo per lungo tempo rischia di diventare un’ossessione, risvegliando fantasmi che si credevano scacciati. La pausa fatta registrare da Criscito e compagni è evidente e legittima e permette ai rossoblù di riprendersi parte di quel fiato utilizzato fino all’ultimo respiro nelle prime settimane del 2021. Ora però è obbligatorio invertire la rotta. Molto si è detto e scritto nel corso di questa settimana sul fatto che il trittico di gare aperto ieri rappresenti l’occasione buona per mettere il punto esclamativo su una stagione che per una volta potrebbe terminare con ampio anticipo. Un’opportunità ancora viva. Ma contro Parma e Fiorentina occorreranno di nuovo quella cattiveria e quella lucidità che nell’ultimo mese e mezzo si sono viste soltanto a tratti.