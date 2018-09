È stato uno degli acquisti più importanti dell'estate rossoblù eppure finora la stagione di Sandro con la maglia del Genoa è ancora ferma al palo. I consueti e ben noti guai al ginocchio, che ne hanno condizionato e ridimensionato una carriera destinata a ben altri orizzonti di quelli effettivamente raggiunti, sono tornati a farsi vivi facendogli saltare il primo mese di Serie A.



In mezzo al campo la sua assenza si è sentita parecchio. Nonostante i buoni risultati contro Empoli e Bologna il Genoa è apparso una squadra non del tutto completa almeno nei meccanismi di manovra. D'altronde non è un mistero che Davide Ballardini, non potendo arrivare al suo pupillo Bertolacci, abbia deciso di affidare all'ex Benevento e Tottenham le chiavi del proprio centrocampo.



Ora per lui il momento di tornare ad essere protagonista sul prato verde sembra finalmente arrivato. Nelle probabili formazioni comparse già da questa mattina sui vari giornali sportivi Sandro appare quasi sempre come uno dei possibili titolari per la gara di domenica in casa della Lazio. Lo stesso presidente Enrico Preziosi, del resto, dopo la gara col Bologna aveva rivelato ai cronisti presenti al Ferraris il possibile impiego del brasiliano già contro i biancocelesti.



Quali siano a tal proposito le intenzioni di Ballardini non è ancora lecito saperlo e con ogni probabilità lo scopriremo soltanto domani mattina al termine della consueta conferenza stampa pre gara. Premettendo che l'allenatore del Genoa è lui e non certo io, se spettasse a me la scelta comunque non avrei dubbi e contro la Lazio non lo rischierei.



Nei prossimi otto giorni il Genoa, come tutti i club di A, sarà atteso da tre impegni ravvicinati. Dopo Immobile e compagni, infatti, il Grifone ospiterà mercoledì a Marassi il Chievo e domenica 30 tornerà in terra laziale per affrontare il Frosinone. Un trittico di impegni sulla carta non impossibile che tuttavia imporrà un minimo di rotazione specie a quei giocatori che più hanno dato in termini di minutaggio in questo avvio di stagione.



Non è detto comunque che questo turnover debba iniziare già contro la Lazio, anche se molte indicazioni sembrano portare verso questa soluzione. Inserire fin dal fischio d'inizio Sandro, le cui condizioni in una gara vera sono ancora tutte da verificare, onestamente mi appare come un azzardo un po' troppo rischioso. Meglio possibilmente gettarlo nella mischia nei minuti finali e magari riproporlo dal primo minuto negli impegni certamente meno gravosi contro Chievo e Frosinone. Pur essendo questi scontri diretti, i ritmi di tali sfide si preannunciano più adatti ad un giocatore convalescente che di fatto non vede il campo da sei mesi.