E adesso come faràha convincere tutti che il romanzo della sua carriera è giunto all'ultimo capitolo? Dopo aver ancora una volta sbalordito il mondo siglando ilal primo storico grande appuntamento della sua breve vita,A vederlo in campo l'ipotesi appare la più assurda delle eventualità. Eppure, come lui stesso va ripetendo da anni, questi saranno i suoi ultimi giorni da calciatore. Una promessa solenne, fatta a sé stesso prima che agli altri, anche e soprattutto per evitare quel malinconico e ostinato addio da pensionato del pallone a cui troppi suoi colleghi non riescono a rinunciare.Del restoQuasi un ossimoro in un mondo dorato come quello del football che giorno dopo giorno gli assomiglia sempre meno.In molti da tempo stanno provando a persuaderlo del contrario, snocciolando numeri e statistiche a suffragare la tesi di come Pandev la differenza in campo la sappia fare eccome. E non solo in quel cimitero degli elefanti che è diventata la Serie A, dove campioni più anziani e meno utilizzati di lui si possono permettere il lusso di guadagnare uno stipendio sette volte superiore al suo. Goran la differenza la sta facendo anche nella più prestigiosa vetrina continentale, trasformandosi ancora una volta nel capopopolo di una nazione che in lui confida e si identifica.Insomma, che senza di lui non sarebbe dov'è oggi,, che lo ringrazia per almeno un paio di recenti salvezze,Perché in un gioco che assomiglia sempre più al Monopoli e sempre alla fabbrica dei sogni che fu, le favole come quella di Goran, capace di riscrivere il proprio finale ad ogni pagina, sono necessarie più che mai.Qualsiasi sarà la sua scelta a noi non resterà che accettarla e rispettarla. Dopo averlo ammirato a lungo, questo è il modo migliore che il mondo del calcio ha per ringraziarlo dell'oro che ci ha regalato in quasi di due decenni di magie.