Un cantiere a cielo aperto.Il Genoa che oggi si raduna all'ombra delle Dolomiti è. E non potrebbe essere altrimenti visto il mese e mezzo che lo separa dall'avvio ufficiale della nuova stagione agonistica.Il Grifone che vedremo all'opera a fine agosto avrà un volto molto diverso da quello attuale. Eppure i contorni del suo profilo cominciano già intravedersi. Anche se non tutti i reparti viaggiano sulla stessa lunghezza d'onda. Esattamente come si comporta un costruttore di case,. Basi che per una formazione si poggiano sul reparto portieri. Una zona di campo che può dirsi già completa grazie ai corpi ufficializzati nella prima settimana di luglio. Le ufficializzazioni di, unite al precedente riscatto didal Lipsia, hanno di fatto chiuso ogni discorso per quel che concerne l'affidamento dei pali rossoblù.- Molto avanti nella costruzione è anche il primo piano della nuova casa rossoblù. La difesa ripartirà dalle conferme di, oltre che probabilmente dal rientrante. Il messicano, tuttavia, non è tra coloro che sono partiti per Moena, il che presuppone una sua possibile nuova partenza. Un addio che accorgerebbe sensibilmente la coperta là dietro, se non altro dal punto di vista numerico. Soprattutto se Gilardino continuerà a puntare sul 3 5 2. Per l'innesto di forze fresche non c'è però alcuna fretta ed è probabile che la dirigenza rossoblù decida di agire con calma e tranquillità, magari confidando in qualche colpo last minute.Quasi sistemati appaiono poi gli affacci esterni dell'edificio genoano, ossia le fasce laterali. L'ingaggio die le probabili conferme diandranno integrate con l'innesto più un ulteriore interprete del ruolo. Qui l'obiettivo è chiaro da tempo e il suo identikit corrisponde al profilo di. Le alternative comunque non mancano e il Grifone è pronto ad assicurarsele in caso di di mancato arrivo dell'esterno del Napoli.Salendo ancora di un piano decisamente più indietro appare la costruzione del centrocampo, che ripartirà dai senatori, freschi di rinnovo, ma non dell'ex capitano Sturaro. Tra i volti noti restano quelli di, rincalzi sui quali si può sempre fare affidamento. Mancano tuttavia almeno un paio di pedine che garantiscano geometrie e dinamismo alla fonte del gioco rossoblù.Infine c'è l'attacco. Come ogni costruttore che si rispetti il Genoa sembra aver voluto lasciar per ultima la parte più alta della propria dimora. Qui l'unica certezza al momento è rappresentata daMalgrado le sirene provenienti da altri lidi, Gilardino non intende lasciar partire il suo gioiello. Su di lui infatti intende costruire il nuovo Grifone. La società ha promesso di assecondarne il desiderio. Ma attorno al folletto islandese bisogna affiancare compagni all'altezza. Per il suo passato e forse anche per la data di nascita scritta sulla sua carta d'identità,non appare rientrare più nei progetti rossoblù. Il bomber campano sembra sempre più destinato a tornare in quella Serie B che da sempre rappresenta il suo terreno di caccia preferito. Resta da capire chi lo sostituirà. I nomi a tal proposito si sprecano e quotidianamente ne spuntano di nuovi. Impossibile sbilanciarsi o fare pronostici su chi sarà il prossimo centravanti genoano. Per conoscerne il volto non resta che aspettare.