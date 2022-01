La sessione invernale del mercato entra nella sua fase finale. Approfittando anche della pausa del campionato del prossimo weekend le società di A si daranno da fare per mettere a segno gli ultimi, importanti, colpi di assestamento per i rispettivi organici.



Chi come sempre promette di essere molto attivo è il nuovo Genoa americano che malgrado l'addio dello specialista Enrico Preziosi non ha perso la propria attitudine a rivoluzionare se stesso a stagione in corso. Come del resto dimostrano i 12 milioni già spesi da inizio mese per portare in rossoblù Hefti, Ostigard, Calafiori e Yeboah.



Una classifica impietosa e l'arrivo del nuovo tecnico Alexander Blessin obbligano del resto il Grifone a puntellare una rosa ancora incompleta. In particolare l'allenatore tedesco attende l'arrivo di almeno un centrocampista e di una punta. Ruoli i cui identikit corrispondono ai profili di Nadiem Amiri del Leverkusen e di Roberto Piccoli dell'Atalanta. Mentre sembra ormai del tutto tramontata la pista che portava ad un altro bergamasco, il trequartista russo Alexey Miranchuk. In compenso non si possono escludere colpi last minute, magari riguardanti nomi ad oggi ancora Maya costati al Genoa.



Anche sul fronte degli addii, poi, il Genoa promette di essere protagonista. Appi tanti giocatori che hanno salutato Pegli nei giorni scorsi dovrebbero infatti aggiungersene ancora un paio. In particolare sul piede di partenza ci sono gli attaccanti Felipe Caicedo e Caleb Ekuban. Ma mentre il primo potrebbe concordare con il club uno svincolo che consentirebbe alla società di risparmiare parecchi soldi di ingaggio e al giocatore di accasarsi facilmente altrove, il secondo dopo aver rifiutato il trasferimento in Turchia potrebbe restare a disposizione di Blessin. Possibile partenza anche per un altro deludente acquisto dello scorso mercato estivo, quel Hernani che però attualmente non pare avere proposte accettabili. Del tutto fuori dai progetti del tedesco appaiono infine anche Andrea Masiello, Ivan Radovanovic, fuori rosa già da settembre, e il quarto portiere Lorenzo Andrenacci.



Chi invece non dovrebbe salutare, malgrado le molte richieste provenienti da più parti, sono i giovani gioielli Nicolò Rovella e Andrea Cambiaso. Entrambi paiono destinati a restare in rossoblù almeno fino al termine di questo campionato.