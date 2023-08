questo era il vaticinio che in molti, tifosi rossoblù compresi, professavano sarebbe statoUna convinzione originata dall'arduo calendario che attende i ragazzi di Gilardino al loro ritorno in massima serie e rafforzata dallo scioccante KO rimediato all'esordio con la Fiorentina.Troppo inesperto il tecnico biellese per trovare in tempi rapidi il modo di sbandolare una matassa intricatissima. Troppo precario l'organico di una squadra sempre e comunque insoddisfacente per gli incontentabili di turno.A volte anche gli oracoli si sbagliano, venendo smentiti dai fatti. L'avvenimento che cambia il responso dei menagrami in questione si è palesato ieri sera sull'altare dell'Olimpico biancoceleste. Il Grifone, vittima designata agli dei del calcio, ha artigliato l'Aquila, modificando l'esito di un copione che molti davano già per scontato. La zampata della tigre di San Fernando ha lasciato il suo graffio indelebile sulla gara, regalando i primi tre punti ai rossoblù., dilapidando il tracimante entusiasmo di un'estate vissuta a mille. Serve a Gilardino per lavorare con meno pressione e più serenità. Serve ai giocatori per convincersi che in A c'è posto anche per loro. Serve a tutto il gruppo per avvicinarsi alle sfide con Torino e Napoli senza l'assillo di avere già l'acqua alla gola. MaIl cammino del Genoa è solo all'inizio e sarà inevitabilmente tortuoso. Illudersi che dopo il raid dell'Olimpico il percorso sia già in discesa sarebbe da pazzi. Ma camminare senza il gracchio sgradevole delle cassandre nelle orecchie è già un risultato importante che rende la strada più piacevole da percorrere. Almeno finché il prossimo scivolone o il prossimo tornante del calendario forniranno nuovi argomenti ai pessimisti di professione.