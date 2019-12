Cosa avrà mostrato Greta Thunberg a Papa Francesco durante il loro incontro? Quasi certamente una foto dell'autogol 'segnato' - si fa per dire - da Cesare Bovo sotto la Gradinata Nord, in uno dei più celebri derby dell'era moderna tra Genoa e Sampdoria. Già perchè durante la settimana della stracittadina non importa che tu sia un Sampdoriano o un 'Terrapiattista' come quelli là, sì dai insomma, quelli che spuntano una volta all'anno e che se vincono (succede raramente) festeggiano con tanto di tuffo a De Ferrari: la tua bacheca di Facebook si riempirà di meme, immagini, sfottò e striscioni.



Gran parte sono griffati da Educazione Sampdoriana, geniale pagina capace di sfornare a ripetizione contenuti ad alto tasso ironico dedicati ai cugini più sfortunati, che al cospetto della Samp fanno brutte figure da 120 anni e che proprio non ce la fanno ad arrivare davanti ai blucerchiati. Altri invece sono striscioni ormai storici ripescati dalle edizioni recenti del derby. Memorabile uno sugli hamburger di soia.



A sfottere la squadra rossoblù, che vanta un evidente complesso di inferiorità nei confronti di quelli magari anche nati dopo, ma che da quel giorno arrivano sempre davanti, ci si è messa persino la società. L'anno scorso subito dopo il derby la Sampdoria ha pubblicato una delle foto che trovate qua sotto. Ci sono due bambini che giocano a 'Indovina Chi', uno dei due pone la fatidica domanda: "Ha vinto il derby?". Risposta: "No". Indovinate quale casella abbassa?