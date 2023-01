Bandiere, striscioni, cori. La Sampdoria del presente, quella del passato, e i suoi tifosi. Tutti uniti nel ricordo di Gianluca Vialli nella sua Genova, la città adottiva, quella dove il campione sarebbe voluto e potuto tornare da Presidente, per riprendere un filo in sospeso da trent'anni. E' stato un pomeriggio di nostalgia, nel capoluogo ligure, dove si è celebrata la Messa in ricordo dell'ex bomber blucerchiato.



La chiesa nel cuore della città, a due passi da Piazza De Ferrari, era strapiena. Per questo motivo centinaia di persone, non potendo fisicamente occupare l'edificio, si sono riversate nello spazio antistante, per ricordare con cori, fumogeni, lacrime e applausi 'Luca'. A 'governare' la funzione laica, in versione capo ultras, ad un certo punto ci ha pensato Francesca Mantovani, la figlia dell'indimenticabile Paolo, legata da uno stretto rapporto a Vialli. Sullo sfondo, il Palazzo della Regione illuminato con la scritta Ciao Gianluca e foto del suo passato a tinte blucerchiate.



Dentro alla chiesa, invece, presente tutta la Sampdoria attuale, e tantissimi ex compagni: Gianluca Pagliuca, Moreno Mannini, Ivano Bonetti, Attilio Lombardo, Beppe Dossena, Fausto Pari e Giovanni Invernizzi, Marco Branca, Giulio Nuciari, oltre ovviamente al presidente Lanna. Nell'aria ghiacciata di Genova tanta malinconia, tantissimo amore,e un rispetto immenso per l'uomo prima che per il calciatore.