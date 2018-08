Dopo il tributo della prima giornata di campionato, col minuto di silenzio prima del fischio di inizio su tutti i campi e il rinvio delle partite di Genoa e Sampdoria, la Serie A è pronta a una nuova iniziativa in memoria delle vittime della tragedia del Ponte Morandi di Genova dello scorso 14 agosto. Una frase e un logo "Genova nel cuore" faranno la loro comparsa sulle divise di tutti i calciatori in occasione dei match del secondo turno, a partire da Juventus-Lazio delle 18 di sabato a Roma-Atalanta di lunedì prossimo.



Il presidente della Lega di Serie A Gaetano Micciché ha dichiarato: "In segno di partecipazione e solidarietà alle vittime del dramma di Genova, la Lega Serie A istituirà, come già annunciato, un fondo che sarà destinato ai bisogni della popolazione genovese, in accordo con le autorità cittadine. Per testimoniare la nostra vicinanza e per dedicare i nostri pensieri alle vittime del Ponte Morandi e alle loro famiglie, in tutte le gare della seconda giornata di campionato della Lega Serie A i giocatori e gli ufficiali di gara scenderanno in campo con una maglia di commemorazione per esprimere che il cuore di tutti è con Genova".



Al dolore per il dramma di Ponte Morandi si unisce la Serie B, che parte venerdì sera con Brescia-Perugia e che, a sua volta, dedicherà un minuto di silenzio alle persone scomparse nel crollo e alle vittime dell'inondazione del Parco del Pollino in Calabria, e istituirà una raccolta fondi per aiutare i familiari.