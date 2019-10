Una vittoria e un pareggio nelle ultime 5 giornate. È questo il tremendo score non di una sola, bensì di due squadre legate dall'appartenenza alla stessa città e relegate all'ultimo e al penultimo posto del nostro campionato. Si tratta di Genoa e Sampdoria che con le sconfitte di ieri rispettivamente contro Milan e Verona precipitano in coda alla classifica e come riportato dal Corriere dello Sport mettono seriamente a rischio le panchine dei propri allenatori.



DI FRANCESCO VERSO L'ESONERO - Dopo settimane di grande agonia, anche societaria, il presidente Massimo Ferrero, rimasto in sella alla Sampdoria, sta seriamente pensando all'esonero di Eusebio Di francesco. Il peso economico di un addio all'ex allenatore della Roma ha finora frenato il cambio in panchina, ma con solo 3 punti all'attivo e 6 sconfitte in 7 giornate il numero uno blucerchiato ha ora iniziato seriamente a pensarci con Stefano Pioli e Beppe Iachini pronti a subentrare già durante la sosta.



ANDREAZZOLI A RISCHIO - Condizionata dagli episodi è invece l'ultima sconfitta del Genoa e l'alibi di aver affrontato il Milan potrebbe bastare a tenere in sella l'allenatore Aurelio Andreazzoli. Ieri post-gara l'ex-Empoli è apparso molto nervoso davanti ai microfoni, ma non c'è ancora stato un confronto diretto con Preziosi. Le alternative? In pole c'è Davide Nicola che piace molto al patron, ma non vanno dimenticati il già citato Stefano Pioli (conteso con la Samp) e le idee complicate che portano a Ranieri e Guidolin. Difficile che possa invece essere subito premiata l'idea fantasiosa di portare l'ex Thiago Motta in panchina, se ne riparlerà.