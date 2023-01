Claudio Gentile, difensore della Juventus e dell’Italia del c.t. Bearzot campione del mondo del 1982, ha commentato a La Gazzetta dello Sport la decisione della Corte Federale di infliggere alla Juventus 15 punti per la vicenda plusvalenze: "La Juventus di solito esce più forte da queste situazioni e mi auguro davvero che sia così anche stavolta. Conosco benissimo la storia, lo spirito e il dna della Juventus, da sempre abituata a uscire più compatta e rafforzata da queste “botte” pesantissime. Sarà dura, ma spero e mi aspetto una grande reazione da parte di tutti. Allenatore, giocatori e staff. E spero che la reazione sia immediata"..



PROPOSTA - "Io una cosa la farei: attaccherei la classifica aggiornata con la penalizzazione di quindici punti all’interno dello spogliatoio, in modo che tutti i giocatori la possano vedere bene ogni giorno...".



ALLEGRI - "Innanzitutto Max è il primo a pagare le conseguenze di questa spiacevole situazione. Sarà durissima, ma Allegri sarà anche il più motivato di tutti. Gli auguro di realizzare una impresa che, in queste condizioni, sarebbe storica".