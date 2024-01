Geona, Vogliacco: 'Siamo pronti a sostituire al meglio Dragusin'

Salernitana e Genoa si preparano a scendere in campo nella sfida delle 18 all'Arechi. Prima del match a parlare ai microfoni di Dazn è stato Alessandro Vogliacco. Queste le sue parole:



“Abbiamo perso Dragusin che era un ragazzo a cui eravamo molto legati, abbiamo vinto un campionato insieme e stava facendo benissimo, ma noi abbiamo lavorato come sempre e siamo pronti per sostituirlo e per dare una mano alla squadra”.