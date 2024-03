Georgia-Lussemburgo, formazioni ufficiali: non c'è Kvaratskhelia, il motivo

La Georgia, senza Kvaratskhelia che è out per squalifica, affronta il Lussemburgo nel match valido per gli spareggi di Euro 2024. Si tratta della semifinale della Lega C, la cui vincitrice accederà alla finale e affronterà la vincitrice di Grecia-Kazakistan per un posto agli Europei.



Queste le formazioni ufficiali:



GEORGIA: Mamardashvili, Kverkvelia, Kashia, Dvali, Shengelia, Kiteishvili, Kochorashvili, Kakabadze, Mikautadze, Zizvitadze, Chakvetadze.



LUSSEMBURGO: Moris, Bonhert, Mahmutovic, Chanot, Jans, Martins, Barreiro, Pinto, Olesen, Sanches, Rodrigues.