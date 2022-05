Georgina Rodriguez è tornata in forma strepitosa e finalmente, incantevole come sempre, è anche tornata a sorridere in un evento ufficiale dopo, purtroppo, la perdita di uno dei due gemelli da poco dati alla luce. La splendida compagna di Cristiano Ronaldo ha rubato la scena sul red carpet del Festival del Cinema di Cannes con un abito argento scintillante, corto al ginocchio e con ampia scollatura che non nascondeva il generoso decolleté. Eccola nella nostra gallery.