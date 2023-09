Georgina Rodriguez, modella e influencer, continua a mietere record e supera la soglia record dei 50 milioni di followers su Instagram, attestandosi a quota 51,6 milioni. Una cifra che in pochi possono eguagliare, ma ancora lontana dal numero mostruoso realizzato dal compagno di Georgina, Cristiano Ronaldo: per il fuoriclasse portoghese, attuale capocannoniere della Saudi Pro League con 7 gol con l'Al-Nassr, i followers su Instagram sono oltre 600 milioni!



SCORRI PER VEDERE LE FOTO PIU' BELLE DI GEORGINA RODRIGUEZ!