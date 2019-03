Nei giorni scorsi il Correio de Manha in Portogallo aveva lanciato un gossip che ha preso immediatamente corpo: Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo è di nuovo incinta.



Fotografata con un pancino sospetto sugli spalti della sfida fra Portogallo e Serbia in compagnia della madre dell'asso della Juventus, la modella argentina ha però provato a spegnere subito il gossip postando su instagram la nuova campagna in intimo realizzata per il brand Yamamay. Una foto da urlo che toglie ogni dubbio. Oppure no?