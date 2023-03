Nel corso della seconda stagione di Soy Georgina, la docuserie a lei dedicata su Netflix, Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo, ha raccontato aneddoti anche molto intimi della coppia.



Per colpa di... un tatuaggio che non le permetteva di andare in spiaggia e al mare, nel corso di una vacanza la modella spagnola si è concessa una giornata piccante in un centro termale.



"Cris mi ha detto di andare in spa. Quindi ci siamo andati. Ero super graffiata e la prima volta che sono entrata nella vasca idromassaggio sono entrata con le braccia alzate". "Avreste potuto farlo a letto e non in spa" gli ha chiesto Iván García, collaboratore di Telecinco e Georgina non si è nascosta: "No, no, l'abbiamo fatto lì!".



Ecco el foto di Georgina nella nostra gallery.