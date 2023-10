Georgina Rodriguez segue ovunque Cristiano Ronaldo, anche se questo, in Arabia Saudita, può creare delle questioni: nel suo ultimo post su Instagram, la bellissima spagnola posa di spalle guardando l'obiettivo nello stadio dell'Al-Nassr, con gli spalti vuoti: infatti le sue forme sono ben oltre il livello di sopportazione della cultura araba, e dunque lady Ronaldo è stata costretta a raggiungere con grande fretta la tribuna autorità, per poi scendere a fare le foto solo dopo il deflusso degli spettatori, al termine del 4-3 con doppietta del numero 7 rifilato all'Al Duhail.



