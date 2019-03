, compagna di Cristiano, ha celebrato sui social network la tripletta con cui il portoghese ha guidato la Juventus alla rimonta contro l'Atletico Madrid: "Questo 3-0 non te lo ruba nessuno. Te lo meriti, non per i tre gol di questa sera. Te lo meriti per il tuo impegno, per quello che ottieni nel club dove sei. Sei una guida per i tuoi compagni, l'allenatore e tutti quelli che ti ammirano e paggoggiano ogni giorno. Cristianito, Mateo, Eva, Alana, Georgina".