Cristiano Ronaldo non segna in Italia. Cristiano Ronaldo continua a far parlare di sé in Spagna. In questo caso di riflesso, visto che i media danno spazio alla sua dolce metà, Georgina Rodriguez. Sàlvame, popolare trasmissione di gossip in onda su Telecinco, è andata a vedere nel passato di Georgina. Queste le parole del giornalista Sergi Ferrè: "Sua nonna Juana vive con due figli in una casa prefabbricata dopo il terremoto del 2011". Aggiungendo che il padre è costretto in ospedale a causa di un ictus e che "la modella ha tagliato i ponti. Le hanno chiesto dei soldi e lei ha smesso di chiamare".



LA RISPOSTA DI RONALDO - Come si legge su Informalia, Cristiano Ronaldo si è infuriato per quanto tirato fuori da Sàlvame, inviando tramite i propri legali un'offensiva contro Telecinco. La contromossa del portoghese avrebbe “bloccato” le indagini della rete televisiva, che ha smesso di raccogliere informazioni sulla famiglia di Georgina, residente a Lorca.