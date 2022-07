Georgina Rodigruez, modella, influencer e compagna di Cristiano Ronaldo, si è rilassata in vacanza con il fuoriclasse portoghese e tutta la famiglia. Tra una foto sullo yacht e i festeggiamenti per il compleanno del figlio, Cristiano Junior, Georgina ha dovuto però affrontare anche le critiche sui social per le forme mostrate dopo la recente gravidanza. A difenderla da questi insulti, è intervenuta anche la sorella, Ivana, accusando i detrattori di essere invidiosi e di dare tempo a una donna che da poco aveva partorito.