Georgina Rodriguez si racconta a cuore aperto. La moglie di Cristiano Ronaldo ha dichiarato in un'intervista alla rivista Elle: "Qui a Torino mi sento bene, come a casa. Mi piace il centro e poi ha una posizione perfetta: vicina alle Alpi, al lago di Como, a Milano, alla Svizzera e a Venezia".



"Con Cristiano è stato subito amore a prima vista per entrambi, io lavoravo da Gucci. Dopo la tripletta che ha segnato in Juventus-Atletico Madrid di Champions mi sono emozionata, perché ho visto riflessi sul campo la sua costanza e il suo duro lavoro. Sono molto orgogliosa di lui, vado allo stadio per sostenerlo e per godermi il suo talento".