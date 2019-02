, fidanzata di, ha pubblicato su Instagram un selfie con l’attaccante portoghese della, a cui è dedicata un messaggio carico di romanticismo: “L’amore è paziente, è gentile. L’amore non è invidioso o vanitoso. Non si comporta in modo sgarbato, non è egoista, non si arrabbia facilmente, non nutre rancore. L’amore non si diletta con il male, ma gioisce della verità. Non è orgoglioso. Non è maleducato, né egoista. Non applaude i malvagi, ma quelli che parlano con sincerità.”.