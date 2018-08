Sorpresa e grande ammirazione sul primo red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Tanti i look stravaganti e le presenze di vip da tutto il mondo. I fan hanno potuto apprezzare la sensualità di attrici, modelle, personaggi dello showbiz, ma ad attirare l'attenzione è stata, più di tutte, Georgina Rodriguez al secolo la compagna del nuovo attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo.



Georgina è approdata da sola al Lido, senza il compagno, ma con una scelta stilistica che ha attirato su di sè tutti gli occhi dei presenti. La modella ed ex-ballerina ha scelto un look total black per infiammare il tappeto rosso. Abito di pizzo con scollo dritto e senza spalline, un generoso spacco e un nude look soprattutto sulle gambe che lasciava poco all'immaginazione e scopriva anche il sedere. A completare il tutto un paio di sandali beige, che slanciavano la figura. Eccola nella nostra gallery e consigliamo, come sempre, di partire dal fondo.