si racconta. La compagna di, attaccante della, ha concesso un’intervista a Women’s Health, nella quale ha parlato delle difficoltà iniziali nel doversi allenare con CR7 durante la quarantena. Abitudini sconvolte, divenute ora piacevoli novità."All’inizio mi vergognavo di allenarmi assieme a Cristiano. Immaginate cosa significhi dover fare gli esercizi nello stesso spazio in cui li fa lui. Io ero abituata a lavorare a casa - continua Georgina - quando lui andava ad allenarsi, così da poter trascorrere più tempo assieme quando tornava. Ma dopo un po' quella sensazione è sparita e adesso adoro fare attività fisica con lui.“Cristiano si allena la mattina e poi si allena di nuovo il pomeriggio.. E non ci sono dubbi sul fatto che si alleni più e molto meglio di me. Non ci sono davvero paragoni. Lui è un atleta professionista, quando si parla di fitness Ronaldo mi batte…per tantissimi gol a zero.