Ebbene sì, anche Georgina Rodriguez può incappare in un piccolo 'fail': "Quando ti credi invincibile...". Ride e scherza Lady CR7, che sui social pubblica un curioso siparietto: mentre si trova in mare per scattare una foto e godersi un po' di sole, la celebre influencer viene sorpresa e letteralmente travolta dalle onde.



Una risata e uno dei momenti più 'veri' che avvicinano le celebrità ai loro fan, come sottolineato da alcuni follower nei commenti. Che hanno anche apprezzato la forma smagliante di Georgina: non avrà superato l'esame onde, ma la compagna di Cristiano Ronaldo ha passato la prova costume a pieni voti.



Sfoglia la nostra GALLERY per vedere il video e le foto di Georgina Rodriguez .