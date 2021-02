Intervistata da Instyle la bellissima compagna di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez ha parlato della sua vita, di come prima di arrivare al successo odierno abbia dovuto affrontare una vita di sacrifici.



SACRIFICI - "​Ho lavorato sodo e ho avuto una vita di sacrifici. So cosa significa iniziare in piccolo e dover arrivare alla fine del mese e l’universo ora mi ha premiato con la cosa più grande: una bella famiglia. Ora che posso, aiutare gli altri è ciò che mi dà più soddisfazioni".



BELLEZZA E RONALDO - “È vero che non sempre ho brillato per la mia bellezza, ma sono sempre stata felice. Ogni giorno al suo fianco è un dono”.



E a proposito di Bellezza ecco le foto dell'incantevole Georgina nella nostra gallery.