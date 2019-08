Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, si è raccontata in un'intervista al Sun on Sunday: "Avere un compagno tanto famoso non è facile, ma non lo cambierei per nulla al mondo. Quello che provo per lui è più forte di qualunque altra cosa e di qualunque tipo di pressione. Insieme siamo più forti e c’è un’ammirazione reciproca.



SUI FIGLI - "Cerco di trascorrere più tempo in casa che fuori, con i miei figli ne passo più della maggior parte delle madri. Ci sono lavori che rendono più semplice lo stare a casa e l’aspetto positivo del mio è che le campagne pubblicitarie durano al massimo due giorni e che posso organizzare la mia agenda per stare il più tempo possibile con la mia famiglia. Loro vengono prima di tutto".



SUI SOLDI - "Sì, sono importanti, perché ti permettono di comprare le cose, ma non sono tutto e non ti danno la felicità. La morte di mio padre mi ha insegnato che la ricchezza più grande che uno può avere è la salute perché senza salute non siamo niente, e ciò che mi dà più felicità è sapere di avere una famiglia sana e felice, è questo è il mio vero lusso".