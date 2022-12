I giocatori del Portogallo festeggiavano la qualificazione ai quarti del Mondiale in Qatar, Ronaldo usciva dal campo a testa bassa dopo più di 70 minuti in panchina., nel post partita ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram dal Lusail Stadium a Doha.- "Congratulazioni Portogallo. Mentre gli 11 giocatori cantavano l'inno tutti gli obiettivi erano su di te (il riferimento è per Cristiano Ronaldo, ndr).. I tifosi non hanno smesso di reclamarti e gridare il tuo nome. Spero che Dio e il tuo caro amico Fernando (Santos, ndr) continuino mano nella mano e ci facciano vibrare ancora una notte".