Una partita di 80 minuti per celebrare un matrimonio inatteso., della quale i lettori di Calciomercato.com sono stati puntualmente informati nelle settimane passate ( https://www.calciomercato.com/news/il-lille-prova-a-riprendere-il-mouscron-mister-elliott-ne-sa-qua-46561 ). Nel pomeriggio di sabato 18 luglio a Le Cannonier, lo stadio del club belga, si è giocata un'amichevole in due tempi da 40 minuti che ha visto la squadra francese affermarsi col punteggio di 2-1. Ma la scena principale si è avuta durante la mattinata, quando è stata tenuta la conferenza stampa di, il finanziere ispano-lussemburghese che controlla il Lille., una situazione che si era già avuta fra il 2012 e il 2015 sia pure sotto un'altra proprietà. E in effetti, durante l'incontro con la stampa,. Ma il soggetto acquirente è diverso da quello che ci si attendeva: non il LOSC Lille, ma. Registriamo l'affermazione. E al tempo stesso annotiamo che(la distanza fra Lille e Mouscron): il tecnico Fernando Da Cruz (allenatore della squadra riserve del LOSC durante la stagione interrotta dal Covid-19), il direttore sportivo Diego Lopez (ex componente del settore scouting del LOSC) e un numero di calciatori previsto fra 8 e 10. Si ipotizza persino che il Mouscron adotti il medesimo sistema di gioco del LOSC Lille. C'è soltanto da stabilire se si tratti di 4-4-2 o di 4-2-3-1 ( https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Pourquoi-gerard-lopez-lille-rachete-mouscron/1153609 ).. Resta il fatto che López abbia acquisito il club belga a titolo personale, giusto in un periodo che lo vede particolarmente attivo nello shopping di club. In queste settimane si è diffusa la notizia di un suo interessamento per il Boavista, la seconda squadra di Porto. Le mire portoghesi di mister López non sono una novità. Nell'ultimo anno sono state date come prossime alla realizzazione ipotesi che invece sono regolarmente sfumate.Successivamente si è parlato di interessamenti per il Gil Vicente e il Vitória Setúbal, anch'esse società di Primera Liga.Ne vengono anche illustrati dettagli abbastanza precisi. Un grande alleato di López nella conduzione dell'operazione sarebbe l'agente portoghese Nelson Almeida, titolare dell'agenzia Internationalfoot. Almeida gestisce la carriera dell'allenatore “axadrezado” (termine che deriva da “xadrez”, “scacchi”, e richiama la peculiare maglia del Boavista) Daniel Ramos. È anche l'agente di Xeka, difensore centrale del Lille, e lo era di Rafael Leão prima che sul calciatore mettesse le mani Jorge Mendes, nelle settimane che durante l'estate 2019 hanno preceduto il passaggio al Milan. In questi giorni Almeida viene dato in costante contatto con Luis Campos, il direttore sportivo portoghese del club francese ( https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/losc-gerard-lopez-point-reprendre-club-portugais-boavista-1848714.html ).. Non va dimenticato che, giusto per continuare a metterla sul piano degli impegni personali, https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/losc-gerard-lopez-dit-avoir-deja-rembourse-80-millions-euros-ses-creanciers-elliott-jpmorgan-1772503.html ). E intanto che trama per piazzare finalmente una bandierina in Portogallo,. Succede giusto nelle settimane in cui l'agente macedone viene dato in ottimi rapporti con la società rossonera. Ne intrattiene di molto buoni anche con Ralf Rangnick, il manager tedesco che si appresta a prendere possesso del Milan. Magari sono soltanto coincidenze, ma è bene tenerle presenti per valutare ciò che accadrà nei mesi a venire.