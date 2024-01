L'argentino Germàn Cano, 35enne bomber del Fluminense vincitore del campionato carioca e della Coppa Libertadores, è il miglior giocatore del Sudamerica per il 2023.



Si è infatti piazzato al primo posto, con ampio margine sul secondo classificato (il colombiano Jhon Arias, anche lui del Fluminense) nel referendum fra la stampa specializzata (hanno votato in 250) indetto dal quotidiano di Montevideo El Pais che tradizionalmente ogni assegna questo premio che è l'equivalente sudamericano del Pallone d'oro ed è riservato a giocatori che fanno parte di club dell'area Conmebol.



Cano, primo giocatore del Fluminense ad aggiudicarsi il riconoscimento, ha segnato 40 reti nell'anno solare 2023 ed è stato capocannoniere della Libertadores con 13 gol.



Come ricorda l'Ansa, nell'albo d'oro del premio di El Pais succede all'ex oggetto misterioso della Fiorentina Pedro, protagonista di un grande 2022 con la maglia di un'altra squadra di Rio, il Flamengo.



Nella graduatoria dei migliori del 2023 dietro a Cano e Arias si sono piazzati due uruguayani, il 'Pistolero' Luis Suarez del Gremio (ora all'Inter di Miami) e Nicolas De la Cruz del River Plate.



Successo del Fluminense anche nel premio per il miglior allenatore, andato a Fernando Diniz che è anche, come noto, il ct 'ad interim' della Seleçao. Al secondo posto un altro brasiliano, l'ex attaccante della Roma Renato Portaluppi, appena riconfermato alla guida del Gremio.