Germania, annuncio shock: si cambia dopo 70 anni!

La federcalcio tedesca ha annunciato ufficialmente di aver siglato un nuovo accordo con la, che sostituiràcome, un binomio con il quale la Germania ha vestito tutti i suoi successi internazionali.Pochi giorni dopo la presentazione ( con polemica ) delle maglie con cui la nazionale tedesca parteciperà agli Europei di questa estate, è arrivato il clamoroso annuncio dell'addio ad Adidas in favore di Nike: ". Nike fornirà l’equipaggiamento a tutte le nazionali del DFB e promuoverà il calcio tedesco nella sua interezza". Nike farà il suo esordio in occasione degli Europei del 2028, per poi proseguire la collaborazione fino al Mondiale del 2034., commenta: ". Nike ha presentato l’offerta economica migliore di gran lunga e ci ha anche convinto con la sua visione, che include un chiaro impegno a sostenere lo sport amatoriale e di base, nonché lo sviluppo sostenibile del calcio femminile in Germania. Il momento del bando è stato discusso preventivamente con tutti i partecipanti di mercato rilevanti, alla luce dei tempi di pianificazione e preparazione".