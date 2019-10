Germania-Argentina non è mai una sfida come le altre. Amichevole di lusso al Signal Iduna Park di Dortmund, i tedeschi di Low ospitano l'Albiceleste di Scaloni, priva di Lionel Messi ma ricca di 'italiani' come Lautaro Martinez, Paulo Dybala e Rodrigo De Paul. Quando non c'è posta in palio, le sfide vedono solitamente uscire vincitori i sudamericani; quando invece la sfida è decisiva, difficilmente la Germania sbaglia (come ai Mondiali 2006, 2010 e 2014.



Fischio d'inizio alle 20.45, su Calciomercato.com la diretta di Germania-Argentina.



Germania-Argentina 2-0

15' Gnabry (G), 22' Havertz (G).



FORMAZIONI UFFICIALI



Germania: Ter Stegen; Klostermann, Sule, Koch, Halstenberg; Kimmich, Emre Can; Gnabry, Havertz, Brandt; Waldschmidt.



Argentina: Marchesin; Foyth, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Pereyra, Paredes, De Paul; Correa, Lautaro, Dybala.



PRIMO TEMPO



Finisce il primo tempo senza recupero.



45' - Ancora Gnabry vicino al gol: rasoiata di destro che esce di poco a lato.



33' - Reazione Argentina, tutta in salsa italiana: Lautaro appoggia per De Paul che spara il destro dal limite, ma il pallone colpisce in pieno il palo a Ter Stegen battuto!



31' - Germania a un nulla dal tris! Punizione diretta di Halstenberg, il potente mancino si stampa sulla traversa.



30' - Ammonito anche De Paul per una vistosa trattenuta su Gnabry.



26' - Giallo anche per Otamendi, intervent in ritardo su Brandt.



22' - RADDOPPIO GERMANIA! Contropiede letale dei tedeschi, Gnabry mette in mezzo dalla destra per Havertz che in spaccata insacca per il 2-0.



18' - Ci prova anche Emre Can dalla distanza, pallone deviato in corner.



15' - GOL GERMANIA! La sblocca Gnabry, vince un rimpallo in area e con un leggero tocco sotto beffa Marchesin in uscita bassa, 1-0 per i tedeschi!



12' - Primo ammonito dell'incontro: giallo a Kimmich per un duro intervento su Paredes.



1' - Fischio d'inizio, primo pallone per l'Argentina.