Il direttore delle nazionali tedesche, Oliver Bierhoff (ex attaccante di Milan e Udinese) ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Stavamo seguendo da tempo Robin Gosens dell'Atalanta. E' un giocatore interessante, parlavamo con il ct Low se chiamarlo per queste amichevoli o quelle di giugno, ma era meglio vederlo subito, anche se una lista completa delle convocazioni non era stata fatta. Ci siamo accorti anche in Germania del bel calcio dell'Atalanta, sono felice per i risultati in Champions League. Quando una squadra italiana torna in alto, io sono sempre contento, significa che il livello del campionato continua a crescere".