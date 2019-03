Dopo le dichiarazioni del CT tedesco Joachim Löw sulla dismissione dalla Nazionale di Hummels, Muller e Boateng, oggi ha parlato il team manager della Mannschaft Oliver Bierhoff: "Stiamo entrando in un nuovo capitolo. Ora è fondamentale iniziare con spirito gioioso e sorridente, e che tutti diano il massimo. Stiamo gettando le basi per una nuova generazione di talenti, da cui trarre il massimo nei prossimi anni."



La Germania giocherà mercoledì contro la Serbia a Wolfsburg (amichevole) e domenica contro l'Olanda ad Amsterdam, per le qualificazioni a Euro 2020.