Dopo il caos provocato negli ultimi giorni dai post social del difensore della Juve Merih, e dai fantasisti di Roma e Milan, Cengize Hakantocca questa volta a un altro bianconero, il tedescoentrare nell'occhio del ciclone insieme al compagno di nazionale tedesca Ilkayper un like galeotto ad un post che mostrava i giocatori dellaesultare al termine della gara vinta contro l'Albaniaalla foto postata dadella nazionale turca negli spogliatoi e inevitabilmente legata all'operazione militare lanciata dallo stato turco in Siria. Un messaggio non preso bene soprattutto in Germania dove i due nazionali con chiare origini turche si sono immediatamente scusati.ha spiegato a Kicker di aver rimosso il like perché: "Ho notato che è stato considerato un gesto politico".ha ribadito sempre a Kicker che aveva messo il like senza: "prestare attenzione al contenuto del post". Nel frattempo però in Germania è scoppiato il caos.