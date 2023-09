Income ai. Lapatisce un’altra cocente sconfitta dalma se le prime due, ine in, avevano portato all’eliminazione dai tornei iridati, questa potrebbe coincidere con l’esonero di Hanski, il ct tedesco.- Quella di Mitoma e compagni insomma rischia di essere una vera e propria maledizione per una nazionale che però sta vivendo un momento di profonda crisi.Puniti a freddo da, i tedeschi hanno pareggiato con, prima chechiudessero la contesa. Un’umiliazione che potrebbe costare il posto a. Già tenuto in panchina dopo numerose riflessioni post Qatar, ora pare che la pazienza della Federazione nei confronti dell’exsia finita. Ai microfoni delle tv tedesche nel post partita, Flick ha risposto così: "Stiamo cercando di fare il meglio possibile per preparare la squadra prima di ogni partita.- Flick paga una squadra che fa fatica a segnare, non dispone di un vero e proprio nove di livello e ha una difesa che incassa troppe reti. Per l’amichevole con il Giappone, il ct aveva provato a mettere qualche pezza. Aveva riportatotra i quattro di difesa, insieme a, adattato a sinistra. Aveva affidato la fascia di capitano a, sfilandola proprio al tuttofare dei bavaresi. Ma, nonostante il tanto talento offensivo (), è arrivata un’altra doccia fredda. Quella che potrebbe portare alla conclusione la lunga marcia di Flick sulla panchina della Germania. Il tuttoda disputare in casa e nel quale non si possono fare brutte figure.