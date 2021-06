Manuel Neuer, portiere e capitano della Germania, è finito nel mirino della Uefa. Come riporta l'emittente Ntv Nachrichten, infatti, è stata aperta un'indagine ai danni della federazione tedesca a causa della fascia da capitano indossata dal portierone del Bayern, che era arcobaleno, in sostegno ai diritti sociali Può essere letto, dalla Uefa, come un simbolo politico, per questo si rischia una sanzione.