La Germania sfida la FIFA. Atto secondo. Dopo le polemiche per il divieto imposto a Neuer di indossare la fascia arcobaleno ‘One Love', la federazione tedesca ha deciso per protesta di far parlare, alla conferenza stampa di vigilia della partita contro la Spagna, solo il ct Hansi Flick.



REGOLE - Come spiegato dal Corriere dello Sport, il regolamento del torneo prevede che il ct venga sempre accompagnato da un giocatore della squadra. Ma non solo. L’incontro con i media, sempre stando al regolamento, deve avvenire nel Qatar Convention Center di Doha, ma poiché la Germania ha scelto come quartiere generale una location piuttosto lontana dalla capitale, ha chiesto di fare la tradizionale conferenza al campo di allenamento di Al Shamal. Una richiesta respinta, che ha portato di conseguenza la federazione a far parlare solo Flick. Un gesto che costerà una multa: insomma, guerra aperta.