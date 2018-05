La Germania ha annunciato la lista dei 27 preconvocati di Joachim Low per il Mondiale. Sami Khedira l'unico "italiano" presente, ecco l'elenco completo: Leno, Neuer, ter Stegen, Trapp; Boateng, Ginter, Hector, Hummels, Kimmich, Plattenhardt, Rüdiger, Süle, Tah; Brandt, Draxler, Goretzka, Gündogan, Khedira, Kroos, Özil, Rudy; Gomez, Müller, Petersen, Reus, Sané, Werner.



OUT EMRE CAN - Spiccano, tra le assenze, quelle di Mario Gotze - autore del gol decisivo nella finale 2014 - ed Emre Can, obiettivo di lungo corso della Juventus e ancora alle prese con dei problemi alla schiena".